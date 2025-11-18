Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 18 Novembre 2025



Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo
La Cellule de liaison et de formation des associations féminine (CELIAF), appuyée par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de la Femme (HCOH), et le financement de l'Union européenne, organise un atelier de formation, du 17 au 19 novembre 2025 à Mongo.

L'atelier tenu dans les locaux de CELIAF s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration des droits des femmes à la participation au processus électoral et post-électoral au Tchad. La cérémonie été présidée par le représentant de la mairie de Mongo, Mahamat Ahmat Abdramane et la présidente nationale de l'Union des Femmes pour la Paix (UFEP).

L'objectif de la formation est de renforcer les capacités des femmes dans la vie politique, les processus électoral et post-électoral au Tchad. Après le mot de bienvenue de la présidente du CELIAF, Maimouna Moussa, la présidente nationale de l'Union des Femmes pour la Paix, Djenonyme Lucienne, a situé l'objectif de la formation.

Dans son mot d'ouverture, le représentant de la mairie de Mongo, Mahamat Ahmat Abdramane a salué l'engagement des femmes dans le cadre de leurs droits en matière de politique. Durant trois jours, les participants échangeront sur les thématiques essentielles, la parité et les droits politiques des femmes, les enjeux électoraux au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Tchad - Coopération agricole : Lancement des travaux de construction du Centre d'Élevage Camelin

Tchad - Coopération agricole : Lancement des travaux de construction du Centre d'Élevage Camelin

Province du Ouaddaï : Atelier sur la vision stratégique de la commune de Farchana Province du Ouaddaï : Atelier sur la vision stratégique de la commune de Farchana 17/11/2025

Populaires

Tchad - Inde / Renforcement des Capacités : Un cadre militaire tchadien part en formation spécialisée

17/11/2025

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi

17/11/2025

RCA - France : Destruction d’armes, un pas de plus vers la paix

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter