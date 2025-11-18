Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo

La Cellule de liaison et de formation des associations féminine (CELIAF), appuyée par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de la Femme (HCOH), et le financement de l'Union européenne, organise un atelier de formation, du 17 au 19 novembre 2025 à Mongo.



L'atelier tenu dans les locaux de CELIAF s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration des droits des femmes à la participation au processus électoral et post-électoral au Tchad. La cérémonie été présidée par le représentant de la mairie de Mongo, Mahamat Ahmat Abdramane et la présidente nationale de l'Union des Femmes pour la Paix (UFEP).



L'objectif de la formation est de renforcer les capacités des femmes dans la vie politique, les processus électoral et post-électoral au Tchad. Après le mot de bienvenue de la présidente du CELIAF, Maimouna Moussa, la présidente nationale de l'Union des Femmes pour la Paix, Djenonyme Lucienne, a situé l'objectif de la formation.



Dans son mot d'ouverture, le représentant de la mairie de Mongo, Mahamat Ahmat Abdramane a salué l'engagement des femmes dans le cadre de leurs droits en matière de politique. Durant trois jours, les participants échangeront sur les thématiques essentielles, la parité et les droits politiques des femmes, les enjeux électoraux au Tchad.