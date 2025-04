Tchad : au Guéra, le chef de canton Dangleat rend visite au village Am-nikel après un incendie dévastateur

Le 21 mars 2025, un incendie a ravagé le village d'Am-nikel, causant d'importants dégâts matériels. Face à cette situation difficile, le représentant du chef de canton Dangleat, Djibrine Dokoni Adiker, accompagné de ses notables et de plusieurs chefs de villages, s'est rendu à Am-nikel pour apporter son soutien à la population sinistrée, ce jeudi 03 Avril 2025.



Lors de cette visite de solidarité, le chef du village Am-nikel, Issaka Oumar, ainsi que Abdramane Hassane, ont chaleureusement accueilli la délégation. Dans leur mot de bienvenue, ils ont présenté un bilan des dégâts s'élevant à plus de 20 millions de FCFA.



A cette occasion, l'imam du village a exprimé sa gratitude envers la délégation, soulignant que « la patience peut combler les trous », face à cette épreuve. Le chef du village voisin de Bara, Younous Mahadjir, a également tenu à exprimer son soutien aux habitants d'Am-nikel par des paroles réconfortantes.



Dans son discours, le représentant du chef de canton, Djibrine Dokoni Adiker, a rappelé que « le destin est incontournable et toute chose arrive à son temps comme obstacle, seulement la patience est la longueur du temps expliquent le monde ». Ces paroles de sagesse visent à encourager la population touchée à faire face à cette épreuve avec résilience.



Situé dans le canton Dadjo Centre, sous-préfecture de Mongo, le village d'Am-nikel se trouve à environ vingt kilomètres de la ville de Bagoua, sous-préfecture de Bang-bang. Cette visite témoigne de l'importance du vivre-ensemble, et de la solidarité entre les villages et les cantons en période de crise.