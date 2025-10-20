Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Guéra, le sous-préfet de Delep constate l'état préoccupant du centre de santé


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 21 Octobre 2025



Tchad : au Guéra, le sous-préfet de Delep constate l'état préoccupant du centre de santé
Le sous-préfet de Delep, Ahmat Ousmane, a effectué une visite inopinée au centre de santé de la localité, révélant une situation alarmante marquée par l'absence prolongée du responsable du centre et des conditions sanitaires préoccupantes. Lors de cette inspection surprise, le sous-préfet a constaté que le responsable du centre de santé (RCS) était absent depuis plusieurs jours, une situation qui s'apparente à un abandon de poste.

Cette absence a eu des répercussions directes sur le fonctionnement de la structure sanitaire et la qualité des soins offerts aux populations. Selon Ahmat Ousmane, le diagnostic établi sur place est sans appel.

Le centre de santé fait face à de nombreuses défaillances : une rupture de stock en produits médicaux essentiels ; la désorganisation de salle d'accouchement fonctionnelle ; des matériels médicaux non entretenus et en désordre. Le sous-préfet attribue directement ces manquements à la négligence du responsable du centre de santé, dont l'absence prolongée et le manque de gestion ont aggravé la situation.

Face à ce constat alarmant qui met en péril la santé des populations de Delep, le sous-préfet Ahmat Ousmane s'est engagé à prendre les décisions nécessaires pour normaliser la situation. Des mesures administratives et disciplinaires sont attendues dans les prochains jours, afin de rétablir le bon fonctionnement du centre de santé et garantir aux habitants, l'accès aux soins de santé de base.

Cette visite inopinée souligne l'importance du contrôle régulier des structures sanitaires et de la responsabilité des agents de santé dans l'accomplissement de leur mission au service des populations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/10/2025

Tchad - USA : Partenariat stratégique avec SolCaribe pour la modernisation du réseau électrique national

Tchad - USA : Partenariat stratégique avec SolCaribe pour la modernisation du réseau électrique national

Tchad : BaptistAID et Hungary Helps poursuivent les examens ophtalmologiques et la distribution de lunettes Tchad : BaptistAID et Hungary Helps poursuivent les examens ophtalmologiques et la distribution de lunettes 20/10/2025

Populaires

Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok

20/10/2025

Tchad : Clôture du 15e audit national de la qualité de Service par l’ARCEP

20/10/2025

Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation

20/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? 17/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter