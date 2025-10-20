Tchad : au Guéra, le sous-préfet de Delep constate l'état préoccupant du centre de santé

Le sous-préfet de Delep, Ahmat Ousmane, a effectué une visite inopinée au centre de santé de la localité, révélant une situation alarmante marquée par l'absence prolongée du responsable du centre et des conditions sanitaires préoccupantes. Lors de cette inspection surprise, le sous-préfet a constaté que le responsable du centre de santé (RCS) était absent depuis plusieurs jours, une situation qui s'apparente à un abandon de poste.



Cette absence a eu des répercussions directes sur le fonctionnement de la structure sanitaire et la qualité des soins offerts aux populations. Selon Ahmat Ousmane, le diagnostic établi sur place est sans appel.



Le centre de santé fait face à de nombreuses défaillances : une rupture de stock en produits médicaux essentiels ; la désorganisation de salle d'accouchement fonctionnelle ; des matériels médicaux non entretenus et en désordre. Le sous-préfet attribue directement ces manquements à la négligence du responsable du centre de santé, dont l'absence prolongée et le manque de gestion ont aggravé la situation.



Face à ce constat alarmant qui met en péril la santé des populations de Delep, le sous-préfet Ahmat Ousmane s'est engagé à prendre les décisions nécessaires pour normaliser la situation. Des mesures administratives et disciplinaires sont attendues dans les prochains jours, afin de rétablir le bon fonctionnement du centre de santé et garantir aux habitants, l'accès aux soins de santé de base.



Cette visite inopinée souligne l'importance du contrôle régulier des structures sanitaires et de la responsabilité des agents de santé dans l'accomplissement de leur mission au service des populations.