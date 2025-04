Tchad : au Guéra le village Tchalo-Zoudou au secours d'Am-Nikel après un incendie dévastateur

Ce jour, mardi 01er avril 2025, le village Tchalo-Zoudou, sous la direction de son chef Azen Abba, accompagné d'une délégation composée d'hommes et de femmes, a apporté son soutien aux habitants du village Am-Nikel, durement touchés par un incendie survenu le vendredi 21 mars 2025.



Le don comprenait des sacs de mil, des étoffes, des pagnes et d'autres provisions essentielles pour aider les sinistrés à faire face à cette épreuve difficile. Dans son mot de bienvenue, le chef du village Am-Nikel, Issaka Oumar, a présenté le bilan de cet incendie, un récit qui a ému aux larmes l'assistance présente.



Suite aux interventions de Hassan Nimir, Abouna Adam, Katir Akouna et Achta Arabi, ainsi que du chef de village de Banda Rawyané Seid Ibed, le chef de village de Tchalo-Zoudou, Azen Abba, a souligné que ce geste apporterait un peu de réconfort aux victimes. Il a également exhorté la population d'Am-Nikel à faire preuve de patience, rappelant que ces événements relèvent du destin.



Issakha Oumar, représentant des victimes, a détaillé l'ampleur du sinistre : plus de 78 cases, 65 greniers pleins de mil, 2 magasins villageois, 2 boutiques et un moulin ont été détruits, représentant une perte estimée à plus de 20 millions de FCFA.



Il a chaleureusement remercié tous les donateurs, particulièrement la population de Tchalo-Zoudou, et a lancé un appel aux autorités locales et aux ONG pour qu'elles apportent un soutien supplémentaire, soulignant que le village Am-Nikel est déjà considéré comme l'un des plus vulnérables du canton Dadjo Centre.



La cérémonie s'est achevée par une prière dirigée par l'imam de la Mosquée de Tchalo-Zoudou, Rial Dikerou, qui a imploré Dieu de secourir les victimes de l'incendie d'Am-Nikel.