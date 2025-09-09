Tchad : au Guéra, rencontre de restitution nationale sur la décentralisation et la cohabitation pacifique

Une importante rencontre dédiée à la restitution nationale, axée sur la décentralisation et la communication sur la cohabitation pacifique, s'est tenue ce mardi 9 septembre 2025 dans la salle de réunion du projet RePER.



Cette assise a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam. Dans son discours d'ouverture, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a souligné l'importance cruciale de cette rencontre.



Abdoulaye Ibrahim Siam a mis l'accent sur les enjeux majeurs que représentent la décentralisation et la promotion de la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux de la province.



Ahmat Sortho, président du conseil provincial, a pris la parole pour évoquer le séminaire qui s'est déroulé à N'Djamena dans le cadre de la décentralisation et de la cohabitation pacifique. Il a partagé avec l'assistance, les enseignements tirés de cette formation capitale, avant d'exhorter l'ensemble des participants à faire preuve d'attention et à contribuer activement au succès de cette initiative.



Après l'intervention de l'ambassadeur de la paix, Abdoulaye Baine, le président du comité de dialogue provincial Abdelkrim Kabira, des agriculteurs Souar Mht, des éleveurs Abdelaziz Hassane du CELIAF Maîmouna Moussa et le responsable de force de l'ordre, ont chacun prodigué des conseils relatifs à la valorisation de la décentralisation et la cohabitation pacifique dans la province du Guéra.



La rencontre s'est achevée par la satisfaction de la part des participants, témoignant de leur engagement et de leur volonté de mieux appréhender les enjeux abordés lors de cette importante assise. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique nationale de renforcement des capacités locales et de promotion le vivre-ensemble, l’un des piliers essentiels pour le développement durable de la province du Guéra.