Tchad : au Guera, visite officielle à la Radio Communautaire de Mongo

Le sous-préfet de Mongo, Ahmat Tagal, accompagné du maire Hamza Abba Djaouro, a effectué ce lundi 1er septembre 2025 une visite d'inspection à la Radio Communautaire de Mongo (RCM). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de leur mission de supervision et d'évaluation du fonctionnement des structures médiatiques locales.



L'équipe de la radio, sous la direction de Djimet Khamis Zaouri, directeur de la RCM, a réservé un accueil chaleureux aux autorités. Une visite guidée complète a été organisée, permettant aux officiels de découvrir l'ensemble des bureaux et installations de cette structure médiatique communautaire.



Face aux installations visitées et aux explications fournies par l'équipe, les autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Elles ont particulièrement félicité l'équipe de la radio pour la qualité irréprochable de son travail et son approche professionnelle, et ce, malgré les contraintes liées au manque de moyens matériels et financiers.



Le sous-préfet et le maire ont notamment salué l'engagement de l'équipe dans ses missions essentielles d'information, d'éducation et de sensibilisation auprès de la population locale. Ils ont encouragé la direction et l'ensemble du personnel à poursuivre leurs efforts et à maintenir cette dynamique positive.



De son côté, l'équipe dirigeante de la Radio Communautaire de Mongo a exprimé sa profonde gratitude pour cette visite, qui témoigne de l'intérêt et du soutien des autorités locales. Cependant, elle a saisi cette occasion pour faire part de certaines difficultés auxquelles la structure fait face dans l'exercice de ses missions.



Cette visite illustre l'importance accordée par les autorités locales au rôle des médias communautaires dans le développement et l'information des populations, tout en ouvrant la voie à un dialogue constructif sur les moyens d'améliorer les conditions de travail de ces acteurs essentiels de la communication locale.