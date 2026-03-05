Tchad : au Kanem, réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le délégué général

Ce jeudi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Issaka Koty Yacoub, a présidé la toute première réunion hebdomadaire de sécurité avec les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités locales et religieuses.



L’objectif de cette rencontre était d’évaluer la situation sécuritaire de la province au cours de la semaine écoulée, et de définir de nouvelles orientations afin de renforcer la sécurité, et d’assurer la protection des personnes et de leurs biens.



Le général Issaka Koty Yacoub « a remercié les forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités locales et religieuses, pour leur collaboration constante au bien-être de la population ». Il « a également appelé les forces de l’ordre à redoubler d’efforts afin de maintenir la stabilité, la paix et la quiétude de la population du Kanem ».