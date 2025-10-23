Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, lancement de la 15ème édition de la campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 24 Octobre 2025



Tchad : au Mandoul, lancement de la 15ème édition de la campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants
Organisée par l'ONG ACRA dans le cadre de son projet ALAPAJ Composante 2, sous le thème « L'école de demain commence aujourd'hui : éduquer, protéger, inclure », cette campagne vise à promouvoir le droit à l'éducation pour tous.

Elle est financée par l'AFD et cofinancée par l'Union Européenne. Cette initiative qui est présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, a vu la présence de la secrétaire de séance du conseil provincial Djeret Mantangar Bertine, du conseiller provincial Gordon Kaïnbé, du chef de projet ALAPAJ RIja-Christian Michel, des autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles ainsi que les responsables en charge de l'éducation, les parents d'élèves et élèves.

Plusieurs interventions ayant marqué cette cérémonie, ont justifié l'importance de l'éducation dans le développement du pays. Aussi, les appels sont orientés vers une prise de conscience collective, car la question de l'éducation est une responsabilité partagée.

L'Etat, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves et les partenaires doivent conjuguer les efforts en mettant les mains à la pâte, pour relever les défis de l'éducation afin qu'elle soit inclusive sans distinction du genre ou d'état physique.


