Tchad : au Mandoul, le Conseil provincial lance sa première session budgétaire

Présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul Ahmat Abdallah Fadoul le 25 août 2025, en présence de la sénatrice Madjidian Padja Ruth, cette première session budgétaire du conseil provincial durera une semaine.



A cette occasion, le président du conseil provincial du Mandoul, Millet Rombat Frédéric, dans son allocution, rappelle que ce rendez-vous important des grandes décisions est le début du processus de décentralisation enclenché par le gouvernement du Tchad, dirigée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno qui a matérialisé cette démarche par l'organisation du séminaire national sur la décentralisation, tenu à Ndjamena.



Pour lui, ce séminaire a statué sur les prérogatives des délégués généraux du gouvernement auprès des provinces et celles des conseils provinciaux. Il appelle les conseillers à plus d'attention, et au sens de responsabilité pour relever les défis de développement local.



Ouvrant les travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul indique ce moment historique est d'une importance capitale, car il se veut un cadre d'orientation sur les questions de développement local et de recevabilité auprès de la population.



A cet effet, il exhorte les conseillers à regarder dans la même direction, pour faire un travail de qualité afin de hisser la province à un niveau de développement voulu par la hiérarchie. Aussi, il demande aux conseils provinciaux et communaux à se conformer aux textes de la République, mais aussi et à l'unité, au travail consensuel, pour que la province amorce véritablement son élan de décentralisation.



Une formation des conseillers sur l'élaboration du budget est ensuite amorcée au conseil. Il faut noter que la subvention allouée au conseil provincial par l'État est de 493 millions de francs CFA.