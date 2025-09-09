Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation

Le maire de la commune de Koumra, Guerindjita Nanhogban après avoir assisté au séminaire national sur la décentralisation tenue du 21 au 25 juillet dernier à Ndjamena, a convoqué tous les maires des chefs-lieux des départements, notamment Mandoul Occidental, Mandoul Central, Barh-Sara, Tar Al-Nass et Goundi, mais aussi des sous-préfectures de Bessada et Bedaya, pour la restitution des travaux dudit séminaire.



D'entrée de jeu, le maire a fait le tour d'horizon des 5 jours d'activités, tout en adressant ses reconnaissances à ses pairs, pour avoir honoré ce rendez-vous.



Ngueta Bienvenu secrétaire général de la mairie dans la présentation de la synthèse s'est appesanti sur les orientations du chef de l'État à l'ouverture des travaux qui assure que la décentralisation est le levier du développement, avant de revenir sur les axes prioritaires qui sont la responsabilité, l'honnêteté, la recevabilité, le transfert des compétences, la création du fonds pour la mise en œuvre des actions de développement local. Il a aussi insisté sur la feuille de route consensuelle des participants et de l'applicabilité des résolutions.



Quelques maires ont à tour de rôle demandé des éclaircissements des zones d'ombres, mais qui ont trouvé des réponses satisfaites. Clôturant les assises, Guerindjita Nanhogban appelle les participants à l'application des résolutions, mais aussi de les restituer aux maires des sous-préfectures.