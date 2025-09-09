Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 9 Septembre 2025



Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation
Le maire de la commune de Koumra, Guerindjita Nanhogban après avoir assisté au séminaire national sur la décentralisation tenue du 21 au 25 juillet dernier à Ndjamena, a convoqué tous les maires des chefs-lieux des départements, notamment Mandoul Occidental, Mandoul Central, Barh-Sara, Tar Al-Nass et Goundi, mais aussi des sous-préfectures de Bessada et Bedaya, pour la restitution des travaux dudit séminaire.

D'entrée de jeu, le maire a fait le tour d'horizon des 5 jours d'activités, tout en adressant ses reconnaissances à ses pairs, pour avoir honoré ce rendez-vous.

Ngueta Bienvenu secrétaire général de la mairie dans la présentation de la synthèse s'est appesanti sur les orientations du chef de l'État à l'ouverture des travaux qui assure que la décentralisation est le levier du développement, avant de revenir sur les axes prioritaires qui sont la responsabilité, l'honnêteté, la recevabilité, le transfert des compétences, la création du fonds pour la mise en œuvre des actions de développement local. Il a aussi insisté sur la feuille de route consensuelle des participants et de l'applicabilité des résolutions.

Quelques maires ont à tour de rôle demandé des éclaircissements des zones d'ombres, mais qui ont trouvé des réponses satisfaites. Clôturant les assises, Guerindjita Nanhogban appelle les participants à l'application des résolutions, mais aussi de les restituer aux maires des sous-préfectures.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/09/2025

Tchad : Les enseignants menacent de faire grève

Tchad : Les enseignants menacent de faire grève

Tchad: A la veille de la 59e session du Conseil des Ministres de l'OHADA à N'Djamena les experts se réunissent Tchad: A la veille de la 59e session du Conseil des Ministres de l'OHADA à N'Djamena les experts se réunissent 08/09/2025

Populaires

نجامينا تحتفي بكتاب «بشرتي قوتي»… صرخة أدبية ضد التمييز

08/09/2025

​Éliminatoires – Le Tchad s’incline face à Madagascar (3-1) malgré une ouverture du score prometteuse

08/09/2025

Tchad : Inhumation du chef de canton de Nderguigui Betolngar Sandjangar

08/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter