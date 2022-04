Tchad : au Moyen Chari, des militants du MPS reconnaissent des failles en matière de gouvernance

D'entrée de jeu, l'ex-secrétaire administratif dudit parti, Assingar Mouï, a fait l'historique du MPS avant de souligner que le parti est présent au Tchad comme à l'étranger et compte des milliers de structures.



Assingar Mouï a ajouté que la politique du MPS dans la province du Moyen Chari, en tant que parti rassembleur et parti au pouvoir, souffre ces dernières années de beaucoup de maux qui minent son fonctionnement. Dans ce point de presse, Assingar Mouï a indiqué que le comportement malveillant de certains responsables politiques locaux ces dernières années à causé :

- laxisme ;

- léthargie ;

- conflit de compétence ;

- défaillance dans la gestion ;

- absence de la redevabilité des ressources humaines qui ont pour conséquences la démotivation des militantes et militants du MPS et des démissions de nombreux militants des différents organes du parti ;

- dysfonctionnement du conseil provincial du MPS qui se résume à quelques individus ;

- pratique de la politique d'exclusion et de division ;

- injures, intimidations et menaces verbales et écrites à l'endroit des militants ;

- abus d'autorité et arnaque des militants.



La plateforme demande sans détours le départ du secrétaire général du MPS de la province du Moyen Chari. Elle souhaite procéder à la restructuration du conseil et attire l'attention du bureau politique national que si rien n'est fait dans les jours à venir, il en tirera les conséquences. Car pour eux, les principaux dirigeants ont failli en matière de gouvernance et utilisent le parti à d'autres fins.