Tchad : au Ouaddaï, 3903 candidats composent le bac soudanais à l'Est du pays

Le lancement des épreuves écrites du baccalauréat soudanais, édition 2025, a eu lieu le lundi 25 août 2025. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a donné le coup d'envoi des épreuves, en présence des responsables des organisations humanitaires, des autorités civiles et militaires de la place.



Au total, 3903 candidats répartis dans trois centres d'examens à travers la province, à savoir : Abéché, Adré et Hadjar Hadid. À cette occasion, le président du centre du Tchad, Ahmat Hassan et celui du Soudan, Yassir Oumar Attahir et le délégué provincial en charge de l'éducation nationale du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, se sont relayés pour exhorter les candidats de se concentrer au travail, tout en évitant la tricherie.



Pour sa part, le consulat général du Soudan à Abéché, Gazafi Abdallah a d'abord salué la coopération d'amitié et de fraternité qui existe entre les deux pays, avant d'inviter les candidats de rester sereins, à lire attentivement les sujets pour mieux comprendre, avant de les traiter.



Lançant officiellement l'examen, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a invité les différents acteurs impliqués dans le processus du bac soudanais à une gestion efficace et professionnelle de toutes les étapes.