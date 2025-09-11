Alwihda Info
Tchad : au Sila, bilan des recettes de la province à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 11 Septembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, a présidé ce matin à Goz-Beïda la réunion des régies financières.

Tous les responsables financiers, les autorités administratives civiles et militaires de la province étaient présents à cette réunion A cette occasion, le délégué général a exhorté les responsables des régies financières à redoubler d'efforts, afin d'augmenter les recettes de la province.

Il a souligné l'importance de mobiliser toutes les ressources pour assurer le bon fonctionnement de l'administration locale. Au cours de cette réunion, le bilan établi des recettes est très faible. Il est en deçà des attentes. Le DGGP a donné des instructions aux responsables de fournir des efforts pour relever le défi, faire bon usage des biens et services de l'État, et appelle à la responsabilité tout un chacun.


