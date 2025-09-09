Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Sila, réunion du comité de crise du choléra à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 9 Septembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila a présidé une réunion du comité de crises du choléra, ce matin 09 septembre 2025 à Goz-Beïda chef-lieu de la province de Sila.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province, de sa majesté le sultan de Dar-Sila, des ONG nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers, l'équipe cadre de la délégation, le chef de quartier de la ville de Goz-Beïda. L'objectif de cette rencontre et d'évaluer la situation de l'épidémie dans la province.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila a demandé la collaboration de tout un chacun, pour éradiquer cette fléau. Il a également lancé un appel à la population et au association de la société, les chefs religieux, les chefs de quartier de se mobiliser pour éviter cette maladie.


