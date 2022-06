AFRIQUE Tchad : au-delà de sa mission principale, Barkahne réalise des activités sociales

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Juin 2022

Le commandant du détachement Barkhane à Faya Largeau, capitaine Pierre Alexandre rassure que des actions sociales seront encore menées à la hauteur de leur moyen, et en faveur du bien-être des populations riveraines.

Une équipe conduite par le 2ème conseiller de l’ambassade de France au Tchad, Guillaume Delenda et le conseiller en communication de la force Barkhane sur la bande sahelo-saharienne, colonel Rémy a effectué une mission au détachement de Barkhane de Faya Largeau.



La mission avait pour objectif principal de s’enquérir des activités que réalisent l’agence française du développement (AFD), à travers le projet (COM NORD) et celles du détachement de Barkhane au-delà de leur mission principale. Il faut rappeler que la force Barkhane est une composée de l’armée française en opération militaire au Sahel et au Sahara, avec l’aide secondaire d’armées alliées, qui vise à lutter contre le terrorisme au sahel.



Au Tchad, elle est présente à Ndjamena, mais aussi un détachement à Faya Largeau. Ainsi, les missions de détachement de Barkhane à Faya Largeau sont larges et diverses.



Les principales missions sont les suivantes : tenir le poste de Faya-Largeau ; sécuriser la PFA (plateforme aéronautique) pour y accueillir des aéronefs ; assurer la montée en puissance de l’armée nationale tchadienne par le partenariat militaire opérationnel ; maintenir la liaison avec les autorités locales ; réaliser des actions civilo-militaires ; apporter une aide médicale à la population selon la situation sanitaire ; sécuriser la zone de saut lors des exercices aéroportés etc.



Le détachement de Barkhane à Faya Largeau réalise également d’autres activités en dehors de leur mission principale. Ainsi, l’aide médical à la population selon la situation sanitaire constitue l’une des missions secondaires de ladite opération. À cet effet, un dispensaire a été mis à la disposition de la population du village Diddi.



Très bien équipé à travers des produits pharmaceutiques de première nécessité, ledit dispensaire a pour rôle de secourir la population lorsque l’urgence s’impose. Abakar Hissein, chef du village Diddi témoigne que, grâce à la force Barkhane détaché à Faya-Largeau, ils ont eu un dispensaire dans leur village qui leur permet de se soigner rapidement en cas d’urgence. On y trouve également des médicaments de qualité, avec un médecin expérimenté.



Le deuxième point fort du détachement Barkhane à Faya Largeau, c’est la construction des salles de classes et des latrines dans une école catholique nouvellement créée. C’est une école de presque 63 élèves et n’a que deux salles de classes (CP1, CP2). Barkhane a jugé mieux pour renforcer ainsi des salles de classes pour qu’à partir de l’année prochaine, ladite école va pouvoir augmenter sa capacité.



Le commandant du détachement Barkhane à Faya Largeau, capitaine Pierre Alexandre a rassuré que d’autres actions sociales seront menées à la hauteur de leur moyen pour le bien-être de la population.





