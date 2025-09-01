Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au ministère des Transports, évaluation à mi-parcours du plan d'action opérationnel de l'année 2025


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 3 Septembre 2025



Le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale a tenu le mardi 2 septembre 2025, l'évaluation à mi-parcours du plan d'action opérationnel de l'année 2025.

Cette rencontre, présidée par la ministre en charge de ladite département, a rassemblé les responsables de l’administration centrale et ceux des structures sous tutelle.

L’objectif principal de cette revue : mesurer les progrès accomplis, identifier les obstacles rencontrés et ajuster les actions pour assurer l’atteinte des objectifs fixés pour l’année. Les différentes entités ont présenté leurs bilans semestriels, mettant en avant des avancées notables, mais aussi des défis persistants. Parmi les recommandations majeures issues des échanges, on note : accélérer la digitalisation de la délivrance des documents de transport (permis de conduire, agréments et licences de transports, documents administratifs des véhicules, lettre de voiture obligatoire) pour lutter contre la fraude et la corruption d’une part et, automatiser les processus, réduire les coûts et améliorer la traçabilité des marchandises d’autre part ; opérationnaliser la brigade active de l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) pour améliorer la sécurité routière ; amplifier les campagnes de sensibilisation à la circulation et de vulgarisation du nouveau code de la route dans les provinces ; intensifier la communication des informations météorologiques pendant cette période de fortes précipitations ; renforcer la coordination interne entre toutes les structures du ministère.

La ministre a insisté sur la rigueur dans la gestion des ressources publiques, rappelant l’interdiction stricte des marchés de gré à gré et l’importance du respect du Code des marchés publics. Elle a rappelé la responsabilité des entités dans la communication institutionnelle, qui doit être claire, factuelle et alignée sur les principes de solidarité gouvernementale.

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale, tout en saluant les efforts déjà engagés, a exhorté les équipes à intensifier leurs actions pour la réalisation des 12 chantiers et 100 actions prioritaires du programme du chef de l’État. Elle a réaffirmé l’engagement du ministère à offrir un service public de transport performant, équitable et résolument orienté vers le développement durable du Tchad.


