Tchad : au moins 400.000 réfugiés à l'Est, selon le Premier ministre

Le 24 juin 2023, lors d'une communication adressée au corps diplomatique et aux partenaires techniques et financiers, le Premier ministre Saleh Kebzabo a sollicité l'aide internationale pour faire face à la crise des réfugiés qui affecte le pays.



En effet, le Tchad, pays reconnu pour son hospitalité légendaire, est confronté à un afflux massif de réfugiés provenant de pays voisins. Ces conflits ont mis à rude épreuve la sécurité, la cohésion socioéconomique et politique du pays.



Malgré les efforts du gouvernement tchadien pour assurer la stabilité, la crise migratoire actuelle nécessite une assistance urgente. Le Premier ministre a rappelé les différentes régions du Tchad qui sont touchées par cette crise, notamment le nord-ouest, où des milliers de déplacés et de réfugiés fuient les exactions de la nébuleuse Boko Haram.



Au sud, la crise politique en République Centrafricaine a entraîné l'arrivée de réfugiés sur le territoire national. À l'ouest, des Camerounais se sont réfugiés aux côtés des populations tchadiennes, après un conflit intercommunautaire.



À l'est, le Tchad accueille actuellement plus de 400 000 réfugiés soudanais, en plus des déplacements internes qui menacent les terres arables et les sites de pâturage. Le Premier ministre a exprimé sa préoccupation, face à la situation politique au Soudan voisin, qui a des répercussions directes sur le Tchad.



Malgré les efforts de médiation et de dialogue entre les deux pays, la crise persiste et entraîne des pertes en vies humaines, des déplacements massifs de populations et des conséquences économiques désastreuses pour la région.