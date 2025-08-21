Alwihda Info
TCHAD

Tchad : banditisme à Pala, une femme parmi une dizaine de suspects arrêtés


Alwihda Info | Par Djonre Ben Casimir - 22 Août 2025



Tchad : banditisme à Pala, une femme parmi une dizaine de suspects arrêtés
La lutte contre l’insécurité se renforce dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. Le mercredi 21 août 2025, le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, a présenté à la presse locale une dizaine de présumés bandits de grand chemin, parmi lesquels figure une femme complice.

La cérémonie s’est tenue au gouvernorat, en présence des autorités civiles et militaires. Ces individus, pour la plupart des jeunes, ont été interpellés lors des patrouilles menées par les forces de l’ordre et de sécurité.

Selon le commandant de la Légion N°17, Kalimi Ousmane Bidala, ils sont accusés de plusieurs délits, notamment le vol d’engins, la circulation de faux billets de banque, le trafic de drogues et divers autres actes de banditisme qui troublent la quiétude des populations. Saluant le travail des forces de défense et de sécurité, Abdelmanane Khatab a assuré que ces présumés malfaiteurs seront traduits devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes.

Il a également lancé un appel à la population pour une collaboration accrue avec les forces de sécurité, soulignant que « les malfaiteurs ont changé de stratégie, et nous aussi avons adapté notre stratégie ».

Il convient de rappeler que ces présumés délinquants s’étaient spécialisés dans le vol de motos, de groupes électrogènes, de téléphones portables et d’autres biens dans la ville de Pala et ses environs. Leur arrestation traduit la volonté des autorités de restaurer un climat de sécurité et de confiance au sein des populations du Mayo-Kebbi Ouest.


