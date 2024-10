Tchad : campagne de sensibilisation contre les facteurs de risque de cancer féminin

À l'occasion du mois d'octobre Rose, mois symbolique de la lutte contre le cancer féminin, la Maison nationale de la femme a organisé une campagne de sensibilisation contre les facteurs de risque de cancer féminin, ce mardi 22 octobre 2024. Cela rentre dans le cadre de la sensibilisation des femmes tchadiennes, pour s'orienter envers la lutte contre le cancer féminin.



Les personnels de la Maison nationale de la femme rassemblent ce matin pour une cause qui touche des millions de femmes, à travers le monde, la sensibilisation aux facteurs des risques du cancer féminin, et la promotion de la prévention.



La directrice générale de la Maison nationale de la femme souligne que, octobre est le mois où la couleur rose devient plus qu’une couleur. Elle devient un symbole de solidarité, de force et d’espoir. Chaque femme est une maison, une force de vie pour elle-même, pour sa famille, pour la société.



La Maison nationale de la femme, à travers cette campagne, se veut être ce foyer où chaque femme peut trouver soutien, information et accompagnement pour préserver sa santé.



Elle a également ajouté que, Rose 2024 est une campagne dédiée à l’information sur les facteurs de risques liés aux cancers féminins, comme le cancer du sein et celui de l’utérus. « Nous voulons, à travers cette initiative, sensibiliser et éduquer le plus grand nombre. Car si le cancer est un fléau, il peut être combattu, et souvent évité, grâce à la prévention », a-t-elle souligné.



Pour le Dr Manikasé, cancérologue, le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Les facteurs de risque liés à nos modes de vie tels que la consommation d'alcool et de tabac, un surpoids ou encore pas ou peu d'activité physique, peuvent favoriser l'apparition d'un cancer du sein.



Cette campagne mettra l’accent sur l’importance du dépistage précoce, de l’adoption d’un mode de vie sain, et de la prise de conscience des risques liés à la sédentarité, au tabagisme et à l’alimentation déséquilibrée. En agissant ensemble, le gouvernement a eu le pouvoir d’améliorer la santé des femmes, et de réduire l’impact de ces maladies dans notre société.