Tchad : célébration de la 22ème édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle

En prélude à la célébration de la 22ème édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financières ont organisé une journée d’information et d’échange, à l’intention des tradipraticiens. La cérémonie a eu lieu ce 28 août 2024 au Palais des arts et de la culture.



Ouvrant les travaux, Dr Ngbere Colette, directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, a souligné que « la loi déterminant les principes fondamentaux de la réglementation et de l’organisation de la médecine traditionnelle, est un cadre réglementaire garantissant la qualité et la sécurité de l’utilisation de la médecine traditionnelle ».



Selon elle, la valorisation de la production locale, en termes de médicaments traditionnels améliorés, ainsi que la protection des savoirs traditionnels, sont un atout.



Elle a ajouté que cela constitue le cadre juridique de toutes les interventions de l’Etat, des collectivités autonomes et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l’encadrement, la valorisation et la gestion de tous les produits locaux issus de la médecine traditionnelle.



Dr Ngbere Colette pense que le système de santé a toujours bénéficié d’une attention particulière et soutenue par le gouvernement pour le bien-être de la santé. Faces aux difficultés liées à la santé, elle affirme que la contribution de la médecine traditionnelle est indispensable.



La médecine traditionnelle intègre les orientations contenues dans les accords, les conventions internationales et sous régionales, ratifiés par le Tchad, notamment les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union africaine et de la Convention de Niamey sur le savoir traditionnel en 2008.



Dans son discours, Dr Ngbere a indiqué qu’il est primordial d’assurer aux savoirs initialement empiriques des tradipraticiens. Cela constitue donc une dimension scientifique qui garantit la qualité et l’efficacité des remèdes, dans le respect de la réglementation.



Elle a conclu que cette journée d’information est le rendez-vous du donner et du recevoir, et a planché sur l’aspect juridique et technique de la loi sur la médecine traditionnelle.