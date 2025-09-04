Tchad : célébration de la 23ᵉ édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a célébré, le 3 septembre 2025, la 23ᵉ édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle.



L’événement, placé sous le thème régional défini par l’OMS : « Renforcer la base factuelle sur la médecine traditionnelle », s’est déroulé dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.



Dans son allocution, le directeur de la médecine traditionnelle, Seid Abakar Bechir, a rappelé qu’au sens de l’article 3 de la loi n°018/PR/2023 portant organisation et réglementation de la médecine traditionnelle au Tchad, celle-ci regroupe « l’ensemble des connaissances et techniques, explicables ou non, au regard de la science, reposant sur les fondements socioculturels et religieux des communautés, transmises de génération en génération, oralement ou par écrit, et utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou traiter un déséquilibre du bien-être physique, mental, social ou spirituel ».



L’OMS considère la médecine traditionnelle comme faisant partie intégrante de l’héritage culturel de chaque société. Elle appréhende la personne dans sa globalité et, au-delà des traitements, elle inclut des conseils sur les modes de vie et les comportements sains.



Dans son discours, la secrétaire d’État à la Santé publique et à la Prévention a souligné que le thème de cette année cadre parfaitement avec les orientations politiques du pays, qui reposent sur des données factuelles pour accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de santé. Elle a rappelé que le contexte actuel est marqué par de nombreux défis aux niveaux mondial, africain et national, à l’approche de l’échéance des Objectifs de développement durable 2030.



Elle a également rappelé que l’intégration de la médecine traditionnelle dans les stratégies nationales de santé publique répond à plusieurs recommandations, notamment la résolution AFR/RC50/9 de l’OMS, ainsi que d’autres textes et accords internationaux auxquels le Tchad est partie prenante.



Le ministère de la Santé publique et de la Prévention s’est engagé à poursuivre ses efforts pour intégrer la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle, en s’appuyant sur des recherches scientifiques rigoureuses et des pratiques éprouvées. Cet engagement s’inscrit dans le chantier n°10 du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, portant sur la modernisation du système de santé.



Enfin, la secrétaire d’État a lancé un appel pressant aux tradi-praticiens, chercheurs, innovateurs et autres acteurs à unir leurs efforts avec le ministère, afin d’accélérer l’intégration effective de la médecine traditionnelle dans le système de santé moderne.