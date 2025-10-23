Tchad : célébration de la Journée des Nations Unies à N'Djamena

À l'occasion de la Journée des Nations Unies, le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger et la coordination du système des Natations Unies ont organisé une soirée pour célébrer les 80 ans d'existence de l'ONU.



La cérémonie de commémoration a eu lieu le jeudi 23 octobre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de N'Djamena. Dans son discours, le coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad, Dr François Batalingaya a rappelé que le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée des Nations Unies. Cette date marque l'entrée en vigueur, en 1945, de la charte fondatrice de l'Organisation des Nations Unies.



Le coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad a trouvé cette date comme symbolique à l'espoir d'un monde rassemblé autour de valeurs communes, notamment la paix, les droits humains, la solidarité et le développement pour tous. Il a souligné qu'aujourd'hui, la commémoration du 80ème anniversaire des Nations Unies mérite un hommage et un engagement résolument tourné vers l'avenir.



Dr François Batalingaya s'est revenu sur la réduction progressive des effectifs des bureaux des Nations Unies au Tchad à l’ordre de 10 à 25%, et pouvant atteindre 40% pour certaines agences. Celui-ci a signalé la fermeture des bureaux, et leur présence opérationnelle se réduit dans plusieurs zones, notamment au Sud, au Lac, au Centre et à l'Est, particulièrement dans le Sila.



Il a ajouté que leurs capacités logistiques se contractent, en particulier avec la réduction de la flotte de l'UNHAS, entraînant la suspension de dessertes vers certaines localités de la région du Lac et le Sud du pays. Selon lui, l'assistance alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés, déplacés, retournés et autres personnes vulnérables, diminuent déjà, une tendance qui se poursuivra en l'absence de contributions substantielles dans les mois à venir.



Ajoutant ainsi que leur aptitude à répondre à des épidémies telles que le choléra, le VIH/SIDA ou d'autres maladies pouvant entraîner des urgences de santé publique se trouve également compromise. « Il nous est demandé de faire davantage avec moins de moyens et vous en percevez aisément les conséquences », a-t-il ajouté.



Lors de son discours, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbeye Guelngar Evariste, représentant le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, a rendu hommage aux pères fondateurs aux chartes des Nations Unies. Il a réaffirmé l'attachement du Tchad aux principes qui ont guidé à la création de l'ONU depuis le 24 octobre 1945.



Le secrétaire général est revenu sur le thème de cette année qui est « construisons ensemble notre avenir » qui selon lui, suffisamment éloquent.