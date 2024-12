Tchad : célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Mao

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a présidé le 3 décembre 2024, la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées.



C'était en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels, ainsi que des représentants d’organisations nationales et internationales. L'édition de cette année est placée sous le thème : « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ».



A cette occasion, le président de la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Kanem, Mahamat Seid Mahamat Nour Alifa, remercie tous ceux qui ont contribué financièrement et moralement pour la réussite de cette activité.



Quant au délégué de la Femme, Abdelkerim Abakar Moumine, représentant le délégué de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, il a relevé que cet évènement est important et offre une occasion aux handicapés.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur a fait savoir que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres. Il a également ajouté que le gouvernement, les entreprises, les ONG, les organisations de la société civile et les personnes handicapées elles-mêmes, doivent unir leurs forces pour développer des solutions durables, en intégrant les voix des personnes concernées dans le processus d'innovation, en créant des produits et services qui répondent à leurs besoins.



Il a enfin rassuré que les autorités provinciales sont disponibles à le soutenir, et par conséquent, il tient à lancer un appel à l'ensemble des autorités départementales et aux communautés d'apporter une considération à toutes les activités et actions des personnes en situation d'handicap.



Un sketch a été présenté pour montrer au public que handicap n'est pas une maladie, mais c'est une condition divine.