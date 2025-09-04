Tchad : célébration de la fête d’Aïd Al-Maoulid par les mulsumans de la Tandjilé

Les fidèles musulmans de la province de la Tandjilé à l’instar des autres fidèles du monde ont célébré le 03 septembre 2025 la fête d’Aïd Al-Maoulid ou naissance de Mohamed Paix, et bénédiction soit sur Lui.



Cet événement a été dirigé par Cheikh Mahamat Saleh Adoum, par ailleurs Imam de la grande Mosquée de Laï et président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé.



La commémoration de cette fête qui se célèbre chaque année a été marqué par des prières, de louanges et d’adorations en présence du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, du premier secrétaire de séance de la mairie de Laï, Todjinengar Armand et des responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé, ainsi que d’autres invités venus pour la circonstance.



L’objectif de cette commémoration de Maouloud est de rappeler aux fidèles musulmans la vie du Prophète, en récitant des poèmes prophétiques et de lecture du Saint Coran, pour demander pardon à Allah au nom du Prophète.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé Cheikh, Mahamat Saleh Adoum a, dans son intervention, remercié les invités pour cette mobilisation grandiose, à l’occasion de la commémoration de la fête de naissance du prophète Mohamed, Paix et bénédiction soit sur Lui, tout en parlant de la vie du Prophète. C’est dans une ambiance de convivialité et de partage que les fidèles musulmans se sont séparés.