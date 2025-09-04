Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : célébration de la fête d’Aïd Al-Maoulid par les mulsumans de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 4 Septembre 2025



Tchad : célébration de la fête d’Aïd Al-Maoulid par les mulsumans de la Tandjilé
Les fidèles musulmans de la province de la Tandjilé à l’instar des autres fidèles du monde ont célébré le 03 septembre 2025 la fête d’Aïd Al-Maoulid ou naissance de Mohamed Paix, et bénédiction soit sur Lui.

Cet événement a été dirigé par Cheikh Mahamat Saleh Adoum, par ailleurs Imam de la grande Mosquée de Laï et président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé.

La commémoration de cette fête qui se célèbre chaque année a été marqué par des prières, de louanges et d’adorations en présence du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, du premier secrétaire de séance de la mairie de Laï, Todjinengar Armand et des responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé, ainsi que d’autres invités venus pour la circonstance.

L’objectif de cette commémoration de Maouloud est de rappeler aux fidèles musulmans la vie du Prophète, en récitant des poèmes prophétiques et de lecture du Saint Coran, pour demander pardon à Allah au nom du Prophète.

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé Cheikh, Mahamat Saleh Adoum a, dans son intervention, remercié les invités pour cette mobilisation grandiose, à l’occasion de la commémoration de la fête de naissance du prophète Mohamed, Paix et bénédiction soit sur Lui, tout en parlant de la vie du Prophète. C’est dans une ambiance de convivialité et de partage que les fidèles musulmans se sont séparés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/09/2025

Tchad : fermeture obligatoire des chichas, thés et cafés publics à 21h à Abéché

Tchad : fermeture obligatoire des chichas, thés et cafés publics à 21h à Abéché

Tchad : trois cas suspects de choléra signalés dans le camp de réfugiés de Zabout Tchad : trois cas suspects de choléra signalés dans le camp de réfugiés de Zabout 03/09/2025

Populaires

Tchad : fermeture obligatoire des chichas, thés et cafés publics à 21h à Abéché

03/09/2025

Tchad : trois cas suspects de choléra signalés dans le camp de réfugiés de Zabout

03/09/2025

Tchad : près de 5000 élèves réfugiés soudanais passent leur baccalauréat au Tchad

03/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter