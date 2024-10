Tchad : célébration du 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine

La cérémonie, qui s'est tenue à l'hôtel Soluxe, a réuni des membres du gouvernement tchadien, des ambassadeurs et des représentants de missions diplomatiques, ainsi que des amis et partenaires de la Chine. Un banquet a été offert par l'ambassade, et le gâteau d'anniversaire a été découpé par l'ambassadeur de Chine, Son Excellence Wang Xining, en compagnie de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Fatimé Aldjineh Garfa.



Dans son discours, l'ambassadeur Wang Xining a souligné l'importance de cette année pour les relations sino-tchadiennes et sino-africaines. Il a évoqué les réformes majeures adoptées lors du troisième plénum du 20ème Comité Central du Parti Communiste Chinois, visant à moderniser et à renforcer le système de gouvernance du pays. Il a également vanté les performances économiques de la Chine, notamment une croissance de 5 % du PIB et une augmentation des investissements dans les industries de haute technologie.



L'ambassadeur a également rappelé l'entretien historique entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et le président chinois Xi Jinping, qui a abouti à la signature d'accords de coopération renforçant les relations entre les deux pays. Il a évoqué plusieurs projets en cours, tels que la construction du stade de Mandjafa, du pont de Chagoua, la rénovation de l'hôpital de l'Amitié sino-tchadienne, ainsi que la création d'un Centre National de Données au Tchad.



Enfin, l'ambassadeur Wang Xining a exprimé sa conviction que les relations entre la Chine et le Tchad continueront de se renforcer, et que la coopération portera des fruits concrets, contribuant à l'amitié entre les deux peuples pour les générations à venir.