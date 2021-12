Tchad : "ceux qui ne respectent pas ces mesures seront frappés par d'autres mesures"

"Ces mesures que nous appliquons à partir d'aujourd'hui seront respectées en totalité et pour toujours. Ces mesures se résument en une seule formule : zéro tolérance, zéro intervention et zéro pardon", a déclaré Souleyman Abakar Adam.



Le ministre a instruit fermement les commandants des forces de l'ordre d'appliquer les mesures. "Ceux qui ne respectent pas ces mesures seront frappés par d'autres mesures disciplinaires et des sanctions sévères pour désobéissance aux lois de la République", selon le ministre.



Selon lui, "ces individus qui cherchent à saboter la sécurité nationale se trompent largement. Le Tchad est assis sur une force tranquille que personne ne peut ébranler".



"La sécurité se dégrade dangereusement tous les jours"



"Le pouvoir militaire a certes assuré la paix et la sécurité depuis qu'il dirige le pays, mais la sécurité se dégrade dangereusement tous les jours", a déclaré samedi sur Twitter, Saleh Kebzabo, 1er vice-président du Comité d'organisation du dialogue national inclusif et président du parti UNDR.



"Cela interpelle directement et personnellement le président Mahamat Deby qui doit agir dans l'urgence", a ajouté Saleh Kebzabo.



L'insécurité prend de l'ampleur à N'Djamena avec de nombreux cas d'homicides, d'agressions et de vols malgré trois opérations sécuritaires dénommées Harmattan.



Une commission mixte des forces de défense et de sécurité s'est déployée le 11 décembre à N'Djamena, 48 heures après une réunion d'urgence à la Présidence de la République sur la situation sécuritaire inquiétante dans la capitale.



Les forces mixtes ont procédé à des fouilles des véhicules à la recherche d'éventuelles armes à feu détenues illégalement. Elles ont également pour rôle d'intercepter les véhicules à vitres teintées et les engins à deux ou quatre roues circulant sans plaques d'immatriculation.



Il est interdit à tout citoyen de se faire justice soi-même, a rappelé le général Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration qui est descendu sur le terrain, notamment dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Le ministre assure que les mesures seront appliquées, en réaction aux doutes émis par la population. Il a donné de fermes instructions aux forces de sécurité.