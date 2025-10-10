Alwihda Info
TCHAD

Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 10 Octobre 2025



Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30
Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a clôturé la formation de l'atelier d'information et de la concertation des parties prenantes pour la participation du Tchad à la COP30, le 9 octobre 2025.

Pour le secrétaire général de l'Environnement, Koularambaye Koundja Julien, cet atelier qui est le premier de son genre, montre le processus qui permet au Tchad d'atteindre les objectifs nobles, celui d'assurer une participation active, coordonnée et efficace du Tchad à la COP30, reflétant ses priorités nationales et en renforçant son positionnement international.

Selon le secrétaire général, l'objectif principal est d'abord d'accompagnement le Tchad à lutter contre les changements climatiques et le véritable travail commence ici. Il a souligné que les recommandations issues de cet atelier doivent être formalisées, approfondies et transformées en plans d'actions opérationnels.

La COP30 n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape cruciale dans notre marathon collectif pour la stabilisation de notre climat, et c'est l'occasion pour nous de montrer notre leadership, notre innovation et notre solidarité.


