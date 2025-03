Tchad : clôture de l'atelier de validation du manuel d'intégration du genre et changement climatique

Dans le cadre de ses activités, le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubacar Assidick Tchoroma, a clôturé la formation de l'atelier de la validation du manuel d'intégration du genre et du changement climatique, dans l'enseignement et l'apprentissage, lors d'un point de presse tenu ce 20 mars 2025 à Paris Congé, au centre national des curricula.



Dans son discours, Mahamat Nasradine Moussa, le point focal PEFAF/CNC a affirmé que l'intégration du genre et du changement climatique dans l'éducation est un impératif pour bâtir un avenir plus juste, inclusif et durable. Selon lui, l'éducation a un rôle fondamental à jouer pour sensibiliser et former les générations futures à ces enjeux mondiaux.



Ce manuel, fruit de la collaboration entre divers experts, formateurs et parties prenantes, marque une étape importante dans cette démarche collective. Il souligne que la prochaine étape sera la formation des formateurs, suivie d'une phase d'expérimentation avec une impression limitée, avant la distribution à grande échelle.



A cet effet, Mahamat Nasradine Moussa sollicite le soutien du gouvernement, ainsi que celui des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque africaine de développement, à travers le PEFAF, pour accompagner cette phase d'expérimentation et l'impression du manuel en quantité suffisante, afin de garantir sa distribution dans toutes les écoles du Tchad.



Il exprime sa reconnaissance envers le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, pour cette initiative au PEFAF, ainsi qu'à tous les participants et partenaires qui ont contribué à la réussite de cet atelier. Pour le ministre de l'Education nationale, Dr Aboubacar Assidick Tchoroma, cet événement marque une avancée significative dans la refondation de notre système éducatif, un engagement stratégique du chantier quatre du programme politique du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby.



Il souligne que depuis longtemps, notre système éducatif fait face à des défis considérables comme l’inégalité d'accès, le faible taux d'achèvement des études, l’inéquation de curricula avec les réalités sociaux économiques et le manque d'infrastructures adaptées. Face à ces enjeux, le gouvernement inscrit l'éducation au cœur de son projet de société et s'engage dans une profonde réforme d'un modèle d'éducation, à travers l'amélioration des curricula et la modernisation pédagogique.



Selon lui, l'enseignement d'aujourd'hui doit former les jeunes capables de s'adapter à un modèle d'évolution, en leur transmettant les valeurs de respect de l'environnement et d'égalité d'échanger. La réforme de curricula vise à garantir la pertinence d'apprentissage à promouvoir l'équité et l'inclusion, à initier une éducation, une action concrète du plus jeune âge, et à moderniser les méthodes pédagogiques.



Il souligne que le président, chef de l'État nous a instruit à faire de l'éducation, un levier incontournable du développement national, notre ambition à travers la refondation du système éducatif, et d'adapter des curricula modernes et contextualisés, capables de doter chaque élève de compétences solides et adaptées aux réalités actuelles.



En effet, la réussite de cette réforme repose non seulement sur la volonté politique du gouvernement, mais elle nécessite l'engagement des enseignants, des chefs des établissements et des partenaires techniques et financiers. Le ministre de l’Education nationale signale l'opportunité et la responsabilité de bâtir un système éducatif plus fort, plus inclusif et plus innovant.



Enfin, il interpelle pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre des réformes, afin de garantir aux jeunes générations, une éducation de qualité, porteuse d'avenir et de prospérité.