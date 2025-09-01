Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a signé l’arrêté n°062/PR/PM/MJS/SG/2025 portant création, organisation et fonctionnement de la Conférence de l’administration centrale et des organes sous tutelle du ministère.

Selon le texte officiel, cette nouvelle instance de concertation a pour objectif d’assurer une meilleure coordination, planification et suivi des activités du ministère et de ses structures affiliées.



Missions de la Conférence

La Conférence aura pour rôle de : garantir la cohérence des actions menées par les différentes structures du ministère, évaluer périodiquement l’exécution des programmes et projets, identifier les contraintes rencontrées et proposer des solutions adaptées, faciliter la circulation de l’information et la communication interne, préparer et alimenter les rapports de performance du ministère.



Composition

La Conférence regroupera : le ministre de la Jeunesse et des Sports, le secrétaire général ou son adjoint, l’inspecteur général, les directeurs généraux des services techniques et des institutions sous tutelle, les Inspecteurs techniques, ainsi que les chefs de divisions et services centraux. Le ministre pourra associer toute autre personnalité jugée compétente selon les besoins.



Fonctionnement et organisation

La Conférence se réunira en session ordinaire une fois tous les trois mois, et en session extraordinaire à l’initiative du ministre. Les travaux seront organisés par le secrétariat général du ministère, qui en assurera également le suivi administratif. Les procès-verbaux et rapports devront être transmis au ministre dans un délai de 72 heures.

Les décisions issues de la Conférence s’imposeront à l’ensemble des directions et services concernés.



Un outil de gouvernance modernisée

En instaurant ce cadre de concertation, le ministère entend renforcer la gouvernance interne et améliorer l’efficacité de ses interventions auprès de la jeunesse et du secteur sportif tchadien.