Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025



Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a signé l’arrêté n°062/PR/PM/MJS/SG/2025 portant création, organisation et fonctionnement de la Conférence de l’administration centrale et des organes sous tutelle du ministère.
Selon le texte officiel, cette nouvelle instance de concertation a pour objectif d’assurer une meilleure coordination, planification et suivi des activités du ministère et de ses structures affiliées.

Missions de la Conférence
La Conférence aura pour rôle de : garantir la cohérence des actions menées par les différentes structures du ministère, évaluer périodiquement l’exécution des programmes et projets, identifier les contraintes rencontrées et proposer des solutions adaptées, faciliter la circulation de l’information et la communication interne, préparer et alimenter les rapports de performance du ministère.

Composition
La Conférence regroupera : le ministre de la Jeunesse et des Sports, le secrétaire général ou son adjoint, l’inspecteur général, les directeurs généraux des services techniques et des institutions sous tutelle, les Inspecteurs techniques, ainsi que les chefs de divisions et services centraux. Le ministre pourra associer toute autre personnalité jugée compétente selon les besoins.

Fonctionnement et organisation
La Conférence se réunira en session ordinaire une fois tous les trois mois, et en session extraordinaire à l’initiative du ministre. Les travaux seront organisés par le secrétariat général du ministère, qui en assurera également le suivi administratif. Les procès-verbaux et rapports devront être transmis au ministre dans un délai de 72 heures.
Les décisions issues de la Conférence s’imposeront à l’ensemble des directions et services concernés.

Un outil de gouvernance modernisée
En instaurant ce cadre de concertation, le ministère entend renforcer la gouvernance interne et améliorer l’efficacité de ses interventions auprès de la jeunesse et du secteur sportif tchadien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial

Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial

Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC

01/09/2025

RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter