TCHAD

Tchad : dans la Tandjilé-Ouest, le ministère de l’Éducation renforce l’apprentissage dans les écoles primaires


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 2 Septembre 2025



Ce mardi 02 septembre 2025, une délégation ministérielle conduite par Einem Jonas, point focal des Ressources Éducatives Libres (REL), a été accueillie à l’Inspection départementale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique de la Tandjilé-Ouest par l’inspecteur Seilou Dieudonné.

La mission avait pour objectif de remettre des kits pédagogiques destinés aux enseignants et aux élèves de sept établissements primaires pilotes de la Tandjilé-Ouest.

Avant la remise officielle, le chef de mission, Einem Jonas, a rappelé que ce projet est une initiative de l’Agence Française de Développement (AFD), mise en œuvre par l’UNESCO Dakar, en appui au gouvernement tchadien pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Ces kits contiennent notamment des lettres permettant aux enseignants de guider les élèves dans des exercices de reconstitution de mots, favorisant ainsi l’apprentissage de la lecture. Recevant ce don, l’inspecteur Seilou Dieudonné a exprimé sa gratitude envers le ministère de l’Éducation nationale, et a assuré qu’un suivi rigoureux sera effectué afin de garantir une utilisation optimale de ces kits.

Il est à noter que ce matériel est exclusivement destiné aux classes de CP1.


