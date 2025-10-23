Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

Un feu de brousse s’est déclaré à environ 30 km de Nokou, dans le département du Nord-Kanem.



L’incendie s’est rapidement propagé, atteignant les environs de Rig-Rig, dans le département du Kanem-Ouest. Les autorités locales, notamment le sous-préfet Oumar Mahatma Kelle, le maire Djibrine Abakar Koko et son adjoint Haggar Choukou Fougoumi, se sont rendus sur place aux côtés des populations des villages concernés, pour tenter de maîtriser les flammes. Malgré leurs efforts, le feu continue de progresser en direction du lac.



Épuisée, la population lutte toujours contre les flammes. Selon les autorités locales, l’incendie a déjà causé d’importants dégâts : trois maisons ont été entièrement détruites et une dizaine de chèvres ont péri.



À l’heure actuelle, la situation demeure critique et n’est pas encore totalement maîtrisée, selon une source locale. Ce feu de brousse n’est pas le premier du genre dans la province. Un autre incendie avait été signalé la semaine dernière à Djara, dans le département du Kanem-Est.



À la suite de cet événement, les autorités provinciales ont tenu une rencontre lundi dernier, dans le cadre d’une mission de sensibilisation à travers la province.