Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce lundi la cérémonie officielle de lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial du Kanem.



L’événement s’est déroulé dans l’amphithéâtre de l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, cadre symbolique du développement régional, en présence d’un parterre d’invités composé des autorités administratives, militaires et traditionnelles, des élus locaux, ainsi que du président du Conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye.



Le président du Conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye, a souligné que cette session marque une étape importante dans le processus de décentralisation et de bonne gouvernance locale, en permettant aux représentants provinciaux de débattre et d’adopter les orientations budgétaires pour l’exercice en cours.



Il a ensuite ajouté que cette session vise à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques, et à promouvoir une meilleure répartition des investissements au profit des populations du Kanem.



Dans son discours d’ouverture, le général Assouni a salué l’engagement des membres du Conseil provincial, et a rappelé l’importance de cette instance dans la consolidation de la démocratie locale et le développement inclusif. Il a également souligné le rôle stratégique de la province en tant que pôle administratif et économique, appelant à une synergie entre les différentes composantes de la société pour relever les défis de la province.