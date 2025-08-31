Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 1 Septembre 2025



Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce lundi la cérémonie officielle de lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial du Kanem.

L’événement s’est déroulé dans l’amphithéâtre de l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, cadre symbolique du développement régional, en présence d’un parterre d’invités composé des autorités administratives, militaires et traditionnelles, des élus locaux, ainsi que du président du Conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye.

Le président du Conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye, a souligné que cette session marque une étape importante dans le processus de décentralisation et de bonne gouvernance locale, en permettant aux représentants provinciaux de débattre et d’adopter les orientations budgétaires pour l’exercice en cours.

Il a ensuite ajouté que cette session vise à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques, et à promouvoir une meilleure répartition des investissements au profit des populations du Kanem.

Dans son discours d’ouverture, le général Assouni a salué l’engagement des membres du Conseil provincial, et a rappelé l’importance de cette instance dans la consolidation de la démocratie locale et le développement inclusif. Il a également souligné le rôle stratégique de la province en tant que pôle administratif et économique, appelant à une synergie entre les différentes composantes de la société pour relever les défis de la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter