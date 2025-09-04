Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : dans le Logone Occidental, célébration de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 4 Septembre 2025



Tchad : dans le Logone Occidental, célébration de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed
La communauté musulmane du Logone occidental a célébré, dans l'après-midi du mercredi 03 septembre 2025, l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed, Paix et Salut d'Allah sur Lui.

Cet événement, organisé par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de la province, a été marqué par la présence distinguée de Dago Yacoub, délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental. Cette cérémonie a permis de rassembler de nombreux fidèles autour des valeurs de paix, de solidarité et de respect mutuel.

La commémoration de cet anniversaire a débuté par des récitations des versets coraniques, ainsi que des louanges à la gloire du messager, interprétées par des groupes constitués. Ces moments spirituels ont été l'occasion d'évoquer les grandes qualités humaines du Prophète de l’Islam, telles que son humilité, sa tolérance et sa droiture.

Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de la province du Logone occidental, Cheikh Imam Mahamat Tahir Abdelmahmoud Abbas, a souhaité saluer la forte mobilisation qui a eu lieu lors de cet événement, marqué par un véritable esprit de fraternité. Cheikh Imam a également exhorté chacun des fidèles à faire preuve d'humilité et de solidarité.


