Tchad : décès à N’Djamena du promoteur culturel Willy Wildona

Le milieu culturel tchadien est en deuil. Le promoteur culturel Willy Wildona, personnalité marquante de la scène artistique nationale, est décédé dans la nuit du 25 au 26 août 2025 à la clinique La Grâce de N’Djamena, où il avait été admis après avoir été victime d’un malaise.



Jeune, énergique et profondément investi dans la valorisation des arts et de la culture, Willy Wildona s’était affirmé comme manager, organisateur de spectacles et directeur artistique du Festival Semaine Culturelle et Récréative de Moundou.



Par sa persévérance, il a contribué à mettre en lumière de nombreux talents tchadiens, et à accueillir des artistes africains de renom, donnant ainsi une dimension internationale à cet événement. Son parcours illustre un dévouement constant à la jeunesse et à la culture, deux causes qu’il a défendues avec ferveur.



Sa disparition brutale laisse un immense vide dans le monde artistique, ainsi que chez tous ceux qui ont eu la chance de partager son chemin. La rédaction d’Alwidha info adresse ses profondes condoléances à sa famille biologique, à l’ensemble des acteurs culturels et au peuple tchadien.

Que son âme repose en paix.