TCHAD

Tchad : décès de René Dillah, journaliste à la RNT


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Tchad : décès de René Dillah, journaliste à la RNT
La direction générale de l'ONAMA a le profond regret d'annoncer le décès de René Dillah Yombirim, journaliste et secrétaire de rédaction à la Radio Nationale Tchadienne (RNT).

Figure respectée et appréciée, René Dillah a contribué avec professionnalisme au rayonnement de la RNT.

En cette douloureuse occasion, la direction générale et l'ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix.


