Tchad : décès de René Dillah, journaliste à la RNT

La direction générale de l'ONAMA a le profond regret d'annoncer le décès de René Dillah Yombirim, journaliste et secrétaire de rédaction à la Radio Nationale Tchadienne (RNT).



Figure respectée et appréciée, René Dillah a contribué avec professionnalisme au rayonnement de la RNT.



En cette douloureuse occasion, la direction générale et l'ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix.