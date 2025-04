Tchad : décès du Pape, le président de la CNDH adresse ses condoléances à l’Eglise catholique

« Votre Eminence,

C'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du décès de Sa Sainteté, le Pape François. En ces moments de deuil, je tiens à exprimer, mes sincères condoléances à la communauté chrétienne de l'Eglise Catholique et au Saint-Siège.

Le défunt Souverain Pontife restera gravé dans nos mémoires comme, un homme de paix, un grand défenseur des droits humains et un artisan inlassable du dialogue interreligieux pour un monde plus juste et plus fraternel.

A cet instant douloureux, je me joins à vos prières pour le repos l'âme de ce grand homme de Dieu. Veuillez agréer, Votre Eminence l'expression de ma haute considération et solidarité en ces moments d'épreuve. »



Tel est le message de condoléances du président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Tchad, Belngar Larme Jacques, adressé au Pape intérimaire, le cardinal Kevin Farrell.