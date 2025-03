Tchad : des agents de santé communautaire mieux formés pour un impact durable

Durant quatre jours d’intense formation, l’atelier organisé à l’intention des agents de santé communautaire (ASC) s’est achevé le jeudi 27 mars 2025 à la Maison du Peuple du canton Balimba. Un pas de plus a été franchi vers le renforcement du système de santé de proximité, essentiel pour répondre aux besoins des communautés.



Organisée par la Direction de la santé communautaire, avec l’appui technique et financier du Projet d’Appui aux Districts Sanitaires (PADS) et de la Délégation provinciale du ministère de la Santé du Moyen-Chari, cette formation a permis à 45 ASC d’acquérir des compétences renforcées, pour une prise en charge efficace des soins à base communautaire.



Il s’agit d’une approche indispensable pour lutter contre la morbidité et la mortalité, en particulier dans les zones rurales où l’accès aux services de santé reste limité. Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers les organisateurs et partenaires, notamment la Coopération suisse, dont le soutien à travers le PADS a été déterminant.



Le délégué provincial de la Santé du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a précisé que cette formation est essentiellement destinée aux ASC du canton Balimba qui vont désormais être proches auprès de la population en matière de santé. Il a ajouté que pour garantir un impact durable, il est essentiel d’assurer un suivi rigoureux des ASC et de leur offrir un accompagnement continu.



« Vous êtes désormais mieux armés pour faire face aux défis sanitaires de nos communautés. Votre rôle est crucial dans l’amélioration des indicateurs de santé et l’accès aux soins pour tous », a conclu le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari.



L’atelier a également été l’occasion de formuler des recommandations visant à optimiser l’efficacité des ASC sur le terrain. Avec ces nouvelles compétences, ils seront des acteurs clés du développement sanitaire, contribuant ainsi à une meilleure résilience du système de santé tchadien.



Alors que le Tchad s’engage résolument dans une dynamique d’amélioration de son système de santé, de telles formations sont des leviers essentiels pour relever les défis sanitaires, et répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.