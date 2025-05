INTERNATIONAL Tchad : des chercheurs chinois et africains échangent sur la gouvernance et la modernisation

Alwihda Info | Par Djimet Wiche, envoyé spécial d’Alwihda Info depuis Kunming en Chine - 21 Mai 2025



L'Institut Chine-Afrique (CAI), a lancé ce lundi 20 mai 2025, à Kunming, en Chine, la 14ème réunion du Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique sur le thème « Échanges d'expériences sur la gouvernance Chine-Afrique et la modernisation chinoise ».

Les représentants du think-thank Afrique-Chine, composés essentiellement du monde universitaire, diplomatique et des médias, entendent approfondir leurs échanges d’expériences en matière de gouvernance entre la Chine et l’Afrique, et encourager la modernisation chinoise pour appuyer l’exploration du développement autonome de l’Afrique, et à fournir une énergie puissante afin d’aider à la réalisation de la modernisation des pays du sud global.



La 14ème réunion du Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique se concentre pendant 3 jours essentiellement sur l'approfondissement des échanges d'expériences en matière de gouvernance entre la Chine et l'Afrique, afin de partager les acquis de la modernisation chinoise en donnant une forte impulsion à l'Afrique, pour explorer de manière indépendante les voies de développement et au Sud global pour progresser vers la modernisation.



Dans le cadre du FOCAC, le Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique met en commun la sagesse des intellectuels chinois et africains pour faire avancer la mise en œuvre intégrale des actions de suivi du FOCAC, et promouvoir l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaines. En 2024, le sommet de Beijing du FOCAC a proposé que la Chine et l'Afrique fassent progresser conjointement la modernisation caractérisée par les six caractéristiques susmentionnées.



En réponse à cela, la 14ème réunion du Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique se concentre sur l'approfondissement des échanges d'expériences en matière de gouvernance entre la Chine et l'Afrique, afin de partager les acquis de la modernisation chinoise en donnant une forte impulsion à l'Afrique pour explorer de manière indépendante les voies de développement, et au Sud global, pour progresser vers la modernisation.



Dans son mot de circonstance, le président de l’Institut Chine-Afrique Ye Hailin a indiqué que la Chine et l’Afrique travaillent ensemble pour promouvoir la modernisation. Selon lui, la coopération sino-africaine couvre les six axes de modernisation proposés par le président chinois Xi Jinping, lors du sommet du FOCAC à Beijing, qui permettent de promouvoir les échanges d’expériences en matière de gouvernance entre la Chine et l’Afrique.



« Nous cherchons à relier et à intégrer efficacement les réussites et les innovations de la gouvernance en Chine à l’ère nouvelle, avec les conclusions et les réflexions de l’Afrique dans ses explorations de développement autonome, afin de construire un soutien théorique pour la promotion du développement conjoint de la Chine et de l’Afrique », a affirmé le président de l’Institut Chine-Afrique, Ye Hailin.



Les think tanks Afrique-Chine continueront également à approfondir leur compréhension de la connotation scientifique et des chemins d’atteinte à la modernisation. La modernisation est la direction inévitable du développement de la société humaine. Elle est l’objectif commun de lutte de chaque pays et de chaque nation. La diversité est une caractéristique importante de la société humaine.



Cela procède au renforcement de manière durable de la conscience de l’exploration du développement autonome et la confiance en la voie du développement choisie par tout pays qui est étroitement lié aux caractéristiques de son histoire et de sa réalité. Le processus de modernisation de tout pays doit s’établir sur ses conditions nationales propres, et partir de ses conditions politiques, économiques, sociales, culturelles et historiques.



Les think tanks Afrique-Chine conviennent fortement que la modernisation chinoise constitue une référence pour la transformation et le développement de l’Afrique. La modernisation chinoise a prouvé de manière convaincante et a répondu de manière scientifique à la question de savoir comment réaliser la modernisation autonome sans adopter le modèle de développement occidental, et sans transférer à l’extérieur les coûts de développement.



Les participants s’engageront activement dans l’échange d’expérience en matière de gouvernance et de gestion publique, et travailleront ensemble pour promouvoir le processus historique de la modernisation. Ils lancent un appel à approfondir durablement la coopération entre les thinks tanks, à renforcer l’échange et l’apprentissage mutuel entre les systèmes académiques, les systèmes disciplinaires et les systèmes de discours des deux parties.



Officiant la cérémonie d’ouverture, le ministre plénipotentiaire du Département des Affaires africaines, au ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine, Zhao Yong, a déclaré que le thème de cette session, « échange d’expériences sur la gouvernance sino-africaine et la modernisation à la chinoise », correspond parfaitement à la nécessité de promouvoir la mise œuvre de l’appel lancé par le président Xi Jinping, en septembre dernier, pour que la Chine et l’Afrique s’unissent pour promouvoir une modernisation ouverte et gagnante pour tous. Plus la tempête est violente, plus il est important de naviguer ensemble.



D’après lui, face à la montée du national unilatéral, de l’hégémonie, de la domination et de l’intimidation, la Chine et l’Afrique, en tant que membres importants du « Sud Global », doivent collaborer de manière solidaire, partager la responsabilité de l’ère, émettre une voix forte pour la solidarité et l’autonomie du Sud Global et la défense de la justice et de l’équité internationale, et apporter une stabilité et des énergies positives au monde trouble et complexe.



Les thinks tanks Afrique-Chine dessineront conjointement un perspectif promoteur de la modernisation du Sud global dirigée par la coopération Afrique-Chine. Cette année marque le 70ème anniversaire de la tenue de la première conférence Asie-Afrique. L’amitié et la coopération entre l’Afrique et la Chine ont été éprouvés par l’histoire et le monde réel.



La Chine est le plus grand pays en développement du monde, et l’Afrique est le continent le plus densément peuplé de pays en développement. Tous les deux sont des composantes naturelles et des membres importants du sud global. Les think tanks Afrique-Chine lanceront ensemble, lors de cette rencontre de réflexion, un appel pour créer un environnement international de paix, de développement et de coopération pour la modernité humaine.



Pour consolider la construction de la modernisation, un ordre international juste et rationnel, ainsi que les règles internationales sont nécessaires. Plusieurs thématiques ont été développées par des éminents chercheurs africains et chinois pour renforcer la coopération bénéfique entre la Chine et l’Afrique. Des visites sont également prévues sur des sites industriels, culturels, technologiques, sanitaires et agricoles pour le partage des expériences pratiques.









