Tchad : des équipements médicaux remis par la France pour faire face à la Covid-19

La coordination nationale de riposte sanitaire a réceptionné vendredi un don d'équipements médicaux destiné à renforcer la lutte contre la Covid-19. Il a été remis par l'ambassade de France au Tchad.



Le don est composé de 4000 gants jetables, 30.000 masques, 1840 combinaisons médicales, 1000 visières de protection et 20 thermomètres.



L’ambassadeur de la France au Tchad, Bertrand Cauchery, explique que ces matériels sont destinés au personnel de la santé. Cette nouvelle remise d’équipements s’inscrit dans une succession d’appuis de la France au gouvernement du Tchad depuis le début de la pandémie.



Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismael Barh Bachar a exprimé sa gratitude au gouvernement français pour ce geste qui se matérialise grâce au centre de crise et de soutien du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire Pr. Choua Ouchemi rassure que ces équipements de protection individuelle iront très rapidement là où ils servent le plus sur le terrain.