Tchad : des forages, panneaux solaires et moulins pour 100 villages

La Fondation Grand coeur, en partenariat avec l'Association la plume pour la culture et le développement (APCD) et Alnadjat Charity, a lancé une opération visant à doter 100 villages de la province du Chari Baguirimi, d'un forage, d'un kit de panneau solaire et d'un moulin à mil.



Le projet qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, a été lancé samedi dernier à Karnak, un village situé à une dizaine de kilomètres de Massenya, dans la province du Chari-baguirmi. Cinq villages ont été déjà servis et le projet se poursuit pour atteindre l'objectif de 100 villages.



Le sultan du Baguirmi, Mbang Adji Woli Mahamat Youssouf, a exprimé la reconnaissance, les remerciements et la gratitude de la population du village Karnak à la Première Dame Hinda Déby.



"En offrant ce don à ce village, la Fondation espère offrir une vie meilleure à ces populations", a souligné Modou Choukou, chef de mission de la Fondation Grand coeur.



Pour sa part, le préfet du département du Baguirmi, Sallahadine Ahmat Mahamat Youssouf, a déclaré que "la première Dame (leur) a déjà donné la vue. Maintenant elle (leur) a donné la vie."