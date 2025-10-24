Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : des jeunes entrepreneurs clôturent leur formation sur « l'innovation entrepreneuriale et l'inclusion économique et sociale »


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 25 Octobre 2025


Les jeunes entrepreneurs tchadiens ont clôturé ce vendredi 24 octobre 2025 leur formation placée sous le thème « L'innovation entrepreneuriale et l'inclusion économique et sociale » à la Maison de la Femme.


Tchad : des jeunes entrepreneurs clôturent leur formation sur « l'innovation entrepreneuriale et l'inclusion économique et sociale »

Cette formation, placée sous ce thème et d'une durée de deux semaines, est une opportunité pour les jeunes Tchadiens d'entreprendre et de créer des activités. C'est une invitation qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques et des opportunités dans le monde de la créativité et de l'innovation.

 
Manguéal Prisca, présidente des jeunes entrepreneurs, a souligné que l'objectif de cette formation était d'orienter et de guider ces jeunes sur les nouvelles bases du savoir-entreprendre, et de leur permettre de développer l'esprit de créativité et de déployer ce mouvement (RJET) partout dans les villes du Tchad.

 
Selon elle, les candidats ont bénéficié de conseils et d'exemples qui leur permettront de savoir comment investir et d'adopter les bonnes pratiques lorsqu'ils seront confrontés à des situations d'entrepreneuriat ou de création d'activité.

 
Elle a conclu en remerciant les Pays-Bas, qui ont financé cette formation, laquelle est la cinquième du genre pour les jeunes entrepreneurs au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/10/2025

Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental)

Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental)

Tchad : Cérémonie de reconnaissance à Mao en faveur des personnes en situation de handicap Tchad : Cérémonie de reconnaissance à Mao en faveur des personnes en situation de handicap 24/10/2025

Populaires

Côte d'Ivoire : Engagement pour une élection présidentielle paisible

24/10/2025

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : Ashraf Syed appelle à l’éthique de l’IA et à une croissance inclusive pour les pays du Sud

24/10/2025

Tchad : vers la création d'une Banque islamique

24/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter