Tchad : des journalistes culturels initiés à la critique cinématographique

L'association des journalistes culturels du Tchad et le journal SudCulture ont organisé ce matin, dans les locaux de l'Institut français du Tchad, un master class en « initiation à la critique cinématographique».



La formation vise à « aller au-delà du simple visionnage » des films, informe le directeur délégué de l'Institut français du Tchad, Pierre-Hubert Touchard.



Une formation, première du genre au Tchad, aidera certainement les cinéastes tchadiens à améliorer la qualité de leurs productions pour les « rendre plus compétitifs », se réjouit Youssouf Djaoro, acteur et directeur de l'espace culturel Talino Manu.



A l'issue de la session, il sera créé une association des journalistes critiques cinématographiques, annonce Tahir Foddy, président de l'association des journalistes culturels tchadiens. Le formateur, Souley Moutari qui s'est étonné de l'absence d'une telle organisation, a hâte de la voir naître.