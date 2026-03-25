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Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 8ᵉ arrondissement de N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 25 Mars 2026


​Le 25 mars 2026, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé à une distribution de kits en faveur des personnes vulnérables dans le 8ᵉ arrondissement de N’Djamena.


Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 8ᵉ arrondissement de N’Djamena
La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre en charge de l’Action sociale, du maire du 8ᵉ arrondissement, des 13 délégués de quartiers, ainsi que de l’adjointe au maire et des membres de la commune.

Au cours de son intervention, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a affirmé que ce geste symbolique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, visant à promouvoir un État solidaire pour tous. À cette occasion, elle a rappelé la nécessité d’aller vers tous les Tchadiens, où qu’ils se trouvent, afin de leur apporter assistance, de les écouter et de les accompagner.

Elle a souligné qu’il s’agit d’une première action, mais qu’elle ne sera pas la dernière. Elle a également exprimé sa profonde gratitude au maire et à ses équipes, ainsi qu’aux agents du ministère pour leur engagement et leur travail remarquable.

Prenant la parole, le maire du 8ᵉ arrondissement, Hassan Abdoulaye Mahamat, a exprimé sa reconnaissance au ministère de l’Action sociale ainsi qu’aux membres de la commune pour leurs efforts en faveur des populations vulnérables.

Enfin, un appel a été lancé pour la poursuite de ces initiatives, afin que l’aide parvienne effectivement aux personnes les plus démunies.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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