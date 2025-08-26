Alwihda Info
TCHAD

Tchad : des nominations au Conseil Supérieur de la Magistrature


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Tchad : des nominations au Conseil Supérieur de la Magistrature
Par décret N°2005/PR/CSM/2025 du 26 août 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions ci-après :

COUR D'APPEL DE N'DJAMENA
CONSEILLERS
● M. DJANGUYO TAGUINA
● M. KHALIFA ADAMOU
● M. MAHAMAT IBRAHIM ISSA
● M. MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
● M. MAHAMAT MAHMOUDI
● M. SALEH AGHABACH HAMIT
● M. YOUSSOUF MOUSSA YOUSSOUF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
● Juge de Siège : Mme PERSIDE GUELMINE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR
● Juge d'instruction : M. NODJITEBAYE DJIGUE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO
● Juge de Siège : M. HAMZA ISSA SALEH

COUR D'APPEL D'ABECHE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ADRÉ
● Juge d'instruction : M. MAHAMAT TAHIR AMLASS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA
● Juge d'instruction : M. ABDELMADJID ISMAIL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA
PARQUET D'INSTANCE DE GUEREDA
● Procureur : M. MAHAMAT HAMIT DAOUD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA
JUSTICE DE PAIX DE KALAIT
● Juge de Paix : M. ADAM ABDOULAYE ADAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE
PARQUET D'INSTANCE DE BILTINE
● Procureur : M. ABDEL-AZIZ YOUSSOUF AHMAT.


