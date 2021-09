Tchad : des projets ambitieux de SOS Sahel International pour le développement durable

La mise en oeuvre du projet Abbias était au centre des échange. SOS Sahel International France apportera son expertise notamment pour la mise en place de cinq spots de diversification agricole et la valorisation des ressources naturelles pour un système agricole résilient et plus adapté aux évolution du climat.



Les investissements, notamment dans le cadre du projet Abbias, permettront aux communautés de mieux produire, d'éviter les conflits des migrations sur le long terme et de créer des revenus et emplois.



Partenaire du Tchad depuis 2016, SOS SAHEL intervient dans le domaine de la restauration des terres et des écosystèmes, de la promotion des filières agro-sylvopastorales et dans le renforcement de la gouvernance locale pour une gestion durable des ressources naturelles.



L'ONG SOS SAHEL a constitué un réseau d'expertise avec ses partenaires locaux et intervient notamment dans la filière gomme arabique.