TCHAD

Tchad : il collecte le sable des pas de son oncle pour des pratiques mystiques et se retrouve en prison


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 20 Août 2025



Un fait insolite a été jugé le 19 août 2025 devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena. Un homme a été interpellé après avoir ramassé du sable contenant les empreintes de pas de son oncle, suscitant la méfiance de son entourage.

Convoqué devant la cour, l’intéressé a tenté de justifier son geste. Selon ses déclarations, il n’avait aucune intention malveillante : « J’ai ramassé le sable des pas de mon oncle. Comme nous avons des antécédents, je voulais consulter un marabout pour qu’il utilise ce sable afin de favoriser une réconciliation entre nous », a-t-il affirmé.

Malgré cette explication, la présidente du Tribunal a jugé l’acte suffisamment grave pour délivrer un mandat de dépôt. L’homme a ainsi été placé à la maison d’arrêt, en attendant la suite de la procédure judiciaire.


