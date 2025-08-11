Tchad : distribution de dons par l’Association pour la Dignité de la Femme Africaine à Mao

L’Association pour la Dignité de la Femme Africaine a procédé à une remise de dons à l’hôpital provincial de Mao, dans le cadre de ses actions en faveur des populations vulnérables. Le don était composé de savon, d'eau minérale, des sucreries et divers autres articles de première nécessité.



La délégation était conduite par la présidente de l’association, Mme Achta Moussa Issa, accompagnée du secrétaire général, Youssouf Ousmane Idriss. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et locales, notamment du secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye et du secrétaire de séance du Conseil provincial du Kanem, Warou Abadji Alifa.



Dans son allocution, Mme Achta Moussa Issa a exprimé sa profonde reconnaissance envers les autorités pour leur soutien et leur présence, tout en affirmant que ce geste de solidarité s’inscrit dans une série d’actions que l’association entend poursuivre.



De son côté, Annour Djibrine Abdoulaye a salué cette initiative, la qualifiant de salvatrice et porteuse d’espoir. Il a encouragé les autres associations et organisations à s’inspirer de cet exemple pour renforcer la solidarité communautaire et l’entraide sociale.