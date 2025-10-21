Tchad : distribution de kits scolaires au Lac, l’UNICEF soutient l’éducation pour tous

Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a procédé ce matin, à l’école pilote de Bol, au lancement officiel de la distribution de masse des kits scolaires offerts par l’UNICEF, au profit des élèves des établissements scolaires de la province du Lac.



Cette initiative vise à favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, en particulier ceux issus des milieux vulnérables. Les kits distribués sont composés de sacs, cahiers, stylos, ardoises et autres fournitures essentielles pour permettre aux apprenants de suivre les cours dans de meilleures conditions.



Prenant la parole au nom de l’UNICEF, Ngarko Valérie, chargée de l’éducation au bureau de Bol, a rappelé que ce geste s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement tchadien et l’UNICEF, pour le développement du secteur éducatif. « L’UNICEF reste engagée à accompagner le ministère de l’Éducation nationale dans ses efforts visant à améliorer la qualité de l’enseignement, à renforcer l’équité et à réduire les disparités entre les enfants des différentes zones du pays », a-t-elle déclaré.



Pour sa part, le délégué provincial, Idriss Moussa Mahamat, a salué ce geste qu’il qualifie de « soutien concret à la scolarisation des enfants du Lac ». « Ces kits scolaires viendront soulager les parents d’élèves, et donner aux enfants le goût d’apprendre. Ce don va impulser une nouvelle dynamique à notre système éducatif provincial », a-t-il affirmé, avant d’inviter les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu.



Le délégué a également encouragé les élèves à poursuivre leurs études avec courage, détermination et espoir, tout en remerciant l’UNICEF pour son appui constant aux actions du gouvernement dans le domaine de l’éducation. La cérémonie, marquée par une atmosphère de joie, a vu la participation des responsables scolaires, des enseignants, des parents d’élèves et des partenaires techniques et financiers.



En offrant ces kits, l’UNICEF sème les graines de l’avenir, contribuant ainsi à bâtir une génération instruite, responsable et porteuse d’espoir pour la province du Lac et pour le Tchad tout entier.