Tchad : encouragement scolaire pour les jeunes filles de la ville d'Ati grâce à l'AJAH

Les cadeaux comprenaient des cahiers, des cache-nez, des livres et du savon, dans le cadre de leurs activités visant à sensibiliser à l'hygiène et à l'assainissement.



Lors de la cérémonie, le président de l'AJAH a souligné que la scolarisation des jeunes filles est un défi mondial depuis de nombreuses années. Bien que l'éducation contribue à l'épanouissement de l'individu et au développement des nations, de nombreuses filles dans la ville d'Ati sont exclues du système scolaire. Il a également encouragé les élèves à poursuivre leurs études jusqu'au plus haut niveau possible.



Le directeur de l'école Alcharikha, Hassan Issa Nourhoum, a remercié chaleureusement l'AJAH pour ce geste et pour avoir pensé à leur établissement pour encourager les élèves. Au nom de tous les enseignants, il a exprimé sa gratitude pour ce geste qui montre l'importance accordée à l'éducation et à l'encouragement des élèves dans la ville d'Ati.