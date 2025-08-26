Tchad : engagement pour une pêche et une aquaculture intégrées face aux défis mondiaux

L'Union Africaine (UA), en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a organisé ce mardi 26 août 2025 à N'Djamena, dans un hôtel de la place, un atelier de consultation et de validation des parties prenantes sur l'alignement des stratégies de pêche et d'aquaculture et de plans d'investissement agricole.



Dans son intervention, le représentant de l'union Africaine (UA), Delvis Fortes a mis l'accent sur le bénéficiaire clé qui s'est engagé avec détermination sur la voie du développement durable de la pêche et de l'aquaculture.



Le représentant de l'UA a rappelé l'objectif de cet atelier qui est de soutenir l'alignement des politiques et stratégies nationales du Tchad en matière de pêche et d'aquaculture, ainsi que des plans d'investissement agricoles, avec les cadres continentaux comme le PFRS, les instruments internationaux pertinents, et les priorités liées à l'adaptation au changement climatique.



Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a mis en avant les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture qui selon lui, constituent les piliers jumeaux de la sécurité alimentaire, des emplois durables et de la richesse exportatrice.



Le ministre a suggéré la fragmentation de ces différents secteurs comme un luxe que la nation ne peut plus se payer face aux défis de la mondialisation, du changement climatique et de la pression démographique. Hassan Bakhit Djamous a noté la stratégie nationale de réforme comme une boussole qui fixe des caps ambitieux. Il a aussi cité la souveraineté alimentaire, la création d'emplois, la diversification économique, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale qui doivent converger toutes leurs politiques sectorielles.



Le ministre a montré le potentiel considérable du Tchad en matière de ressources halieutiques et aquacoles, ainsi que d'opportunités agricoles qui seront judicieusement exploitées.



Selon le ministre, ces ressources peuvent contribuer à la sécurité alimentaire, à la croissance économique et à la création d'emplois durables. Le chef du département de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a mentionné que cette initiative bénéficie du soutien total des plus hautes autorités de la République.



Pour lui, l'alignement de stratégies de pêche, d'aquaculture et de plans, d'investissement agricole avec le cadre politique global et stratégie nationale de réforme, doit être axé par une vision intégrée de l'économie bleue et verte, par l'innovation et la transformation.